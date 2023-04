Nie zyje Stanisław Kopka, współzałożyciel i tenor Chóru Cantate Deo

Ostatnie pożegnanie Stanisława Kopki odbędzie się w najbliższą sobotę (22 kwietnia) o godz. 14.00 w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Ziemi Sieradzkiej w Charłupi Małej.

Chór Cantate Deo powstał w roku 1985 przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe. Jego zorganizowania i prowadzenia podjął się nauczyciel jednej ze szkół sieradzkich Idzi Matyszczak. Pierwszymi, którzy zdecydowali się współtworzyć chór i śpiewać w nim, były osoby z kręgu znajomych organizatora Teresa Błaszczyk - sopran, Barbara Miller - sopran, Elżbieta Matyszczak - alt, Izabela Drozd - alt, Stanisław Kopka - tenor, ks.Marian Jaros - tenor, Marian Wojciechowski - bas i Mirosław Orczykowski - bas. Opiekunem duchowym został ksiądz Marian Jaros.

W piątą rocznicę powstania chóru, w roku 1990, zespół liczył ponad dwudziestu członków, a w cztery lata później ponad trzydziestu. Pod koniec roku 1997 do zespołu należało już około 40 osób. Nazwę "Cantate Deo" (co oznacza - śpiewajmy Panu) chór przyjął w roku 1992. Od 1988 roku kilkakrotnie zmieniali się opiekunowie zespołu, którymi byli księża wikariusze z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Przez wiele lat prezesem chóru był natomiast Andrzej Twardy. Od końca lat dziewięćdziesiątych do 2010 r funkcję tę pełnił Jan Pertkiewicz. Od 2011 roku prezesem chóru jest Danuta Tabaszewska.