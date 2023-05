Nie żyje Jerzy Janas, były piłkarz, kierownik i prezes Jutrzenki Warta

Jerzy Janas w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych reprezentowała na boisku barwy "Juve" strzelając wiele goli dla Juve. Po zakończeniu kariery piłkarskiej działał wklubie jako kierownik, a potem przez wiele lat był wiceprezesem.

Dwukrotnie pełnił także funkcję prezesa klubu. Najpierw od 16 lutego do 6 lipca 1999 roku przejmując tymczasowe stery po rezygnacji Tomasza Dobrzyńskiego. Drugi raz znów po rezygnacji Zbigniewa Zakrzewskiego, kiedy to wraz z Edwardem Stasiakiem stanęli na czele klubu od 29 czerwca 2016 do 16 lutego 2017 roku. Odznaczony medalami Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Cześć Jego Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek (4 maja) o godzinie 10 w kościele parafialnym pod wezw. św. Mikołaja w Warcie.

Dzień później, czyli w piątek o godzinie 13.00 w kościele klasztornym ojców bernardynów odbędzie się pogrzeb wiernego kibica "Juve", jednego z założycieli Klubu Kibica Jutrzenki w latach 80-tych Krzysztofa Kozińskiego, który zmarł 29 kwietnia. Uprawiał zapasy w klubach sieradzkich, a po przeprowadzce do Warty dopingował zawsze swoje ukochaną Jutrzenkę.