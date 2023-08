Nasi pielgrzymi idą na Jasną Górę w morderczym upale, do tego nadłożyli 6 kilometrów ZDJĘCIA

- Zacznijmy jednak od upału - mówi uczestnik pielgrzymki Marek Jasiewicz. - Temperatura powietrza to jakieś 32 stopnie, zaś przy asfalcie około 40. Mało tego przy wyjściu z Radoszewic natrafiliśmy na potężne roboty drogowe, musieliśmy je obchodzić, a to dodatkowo jakieś sześć kilometrów. Trudny, bardzo trudny dzień, ale idziemy do przodu. Dziś wszyliśmy z Szynkielowa i Konopnicy. Około 18-19 powinniśmy zameldować się w Działoszynie, a jutro po południu wchodzimy na Jasną Górę.