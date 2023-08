Nasi na Światowych Dniach Młodzieży. Relacjonuje ksiądz Przemysław Pilarski FOTO

- Możliwość udziału w Światowych Dniach Młodzieży to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Jadąc do Portugalii byłam bardzo ciekawa kultury i zwyczajów jakie tutaj panują - mówiła Emilia z Chełmicy Dużej, jedna z uczestniczek diecezjalnej pielgrzymki - Jest to żywy obraz Kościoła, który daje świadectwo o swojej wierze oraz miłości do Boga. W każdej napotkanej tutaj osobie dostrzegam otwartość na spotkanie z Jezusem oraz na drugiego człowieka. Niezwykłe jest to, że my wszyscy, jako młodzi ludzie z różnych zakątków świata potrafimy zjednoczyć się w tym czasie i wspólnie wielbić Boga poprzez modlitwę, śpiew oraz taniec.