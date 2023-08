Najdłuższa polska pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do Sieradza. Wyruszyła z Helu ZDJĘCIA

- Wystartowaliśmy z Helu 25 lipca, mając przed sobą 638 kilometrów - mówi ksiądz Robert Jahns, kierownik pielgrzymki. - Jutro będziemy mieli zrobione już 538, czyli pozostanie nam do celu niecała setka na Jasną Górę. Dziś jesteśmy w drodze 15 dzień. W grupie jest około 110 osób, które idą całą trasę. Od Sieradza będą dołączały kolejne, także sądzę, że na Jasną Górę wejdzie około 250, bo tak zazwyczaj jest, czyli mniej więcej tylu ilu wyruszyło z Helu na samym początku. Mieliśmy też gości z Boliwii, którzy byli z naszym misjonarzem księdzem Wiesławem Mielewczykiem. To jego parafianie. Przyjechali na Światowe Dni Młodzieży i kawałek z nam i przeszli. Co jest szczególnego w naszej pielgrzymce? Jesteśmy najdłuższą piesza w Polsce, ludzie do nas lgną. Przejść całą trasę to swoiste wyzwanie, ale też wyzwanie aby wziąć udział w czymś co jest wyjątkowe i w pewnym sensie legendarne. To co jest charakterystycznym rysem, oprócz osiągnięć, rekordów, odległości i tempa w jakim idziemy, to jesteśmy grupą bardzo rozmodloną, a program duchowy jest bardzo bogaty, intensywny.