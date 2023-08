Na sieradzkim magistracie będą panele fotowoltaiczne ZDJĘCIA

W ramach inwestycji zaplanowano między innymi wykonanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy minimalnej 49,68 kWp , a poniżej 50 kWp, częściową przebudowę i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej tak, aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Bezpośrednim celem tej i wcześniejszych inwestycji jest obniżenie kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Sieradzu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Już wkrótce podpiszemy także umowę na instalację paneli fotowoltaicznych na szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 9. Wartość wszystkich wspomnianych przedsięwzięć to niemal 1,3 mln zł, z czego 964,8 tys. zł, to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które pozyskało Miasto