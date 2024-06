Motocykliści z Sieradzan szaleli w Brąszewicach, Burzeninie, Godynicach ... ZDJĘCIA

- W sobotę rano byliśmy w Brąszewicach na Festynie Rodzinnym - mówi Jacek "Blacha" Mikołajczyk, sternik Stowarzyszenia Motocyklistów "Sieradzanie". - Były dmuchańce, dobra zabawa, foto-budka słodycze i oczywiście to co lubią dzieci najbardziej przejażdżki motocyklami. Po południu Burzenin i Festiwal Mleka i Miodu oraz spotkanie z naszymi kolegami z Grupy Motocyklowej ,,Burzenin''. Tutaj również stoiska z bardzo dobrymi potrawami serwowanymi przez różne Koła Gospodyń, wesołe miasteczko oraz koncerty zespołów ,,Piękni i Młodzi '', raper Sobota, Roxaok, Iness, Cleo i inni. W niedzielę wizyta w Konstantynowie u Grupy Motocyklowej ,,Kanzas'' .Tutaj z kolei konkursy, stoiska motocyklowe , dobra muza i coś dla podniebienia. Po południu jeszcze spotkanie w Domu Dziecka ,,Światełko '' w Godynicach i jak co roku przejażdżki na motocyklach .Na koniec pyszne ciasto i kawa. Radość dzieci z uśmiechem na ustach, lepszej nagrody nie potrzeba .