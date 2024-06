Będzie Sieradzka Strefa Kibica! Widzimy się w niedzielę na Rynku! ZDJĘCIA

W najbliższy piątek meczem Niemcy - Szkocja rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Kolejny raz na turnieju wystąpi reprezentacja, a mieszkańcy Sieradza i goście odwiedzający miasto będą mięli okazję do śledzenia naszych piłkarzy w Sieradzkiej Strefie Kibica

Strefa ulokowana będzie na Rynku, a mecze Polaków będzie można oglądać na dużym ekranie LED. Dodatkowo, podczas inauguracyjnego spotkania naszej drużyny (16 czerwca), w strefie odbywać się będą animacje sportowe.

Wstęp do Sieradzkiej Strefy Kibica jest całkowicie wolny! Zachęcamy Was do zabrania ze sobą rodziny, przyjaciół i znajomych, aby razem cieszyć się sportowymi emocjami w wyjątkowej atmosferze.

Terminarz:

16.06 - Sieradzka Strefa Kibica Polska - Niderlandy, godz. 15.00 + atrakcje piłkarskie (Rynek) - strat od godz. 14.30

21.06 - Sieradzka Strefa Kibica Polska - Austria, godz. 18.00 (Rynek)

25.06 - Sieradzka Strefa Kibica Polska - Francja godz. 18.00 (Rynek)

plus dodatkowo mecz w fazie pucharowej, jeżeli reprezentacja Polski "wyjdzie" z grupy lub mecz finałowy (14 lipca).

Źródło: UM Sieradz