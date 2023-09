Motocykliści z Sieradza wyskoczyli nad Bałtyk. Tak, na koniec wakacji ZDJĘCIA

- Zaczęliśmy od Władysławowa czyli dawniej nazywanym Wielka Wieś - opowiada "Blacha". - Podziwialiśmy piękny krajobraz z tarasu widokowego, ale byliśmy także w Muzeum Motyli, które zajmuje dwa niewielkie pokoje. Jednak na tej niewielkie przestrzeni zgromadzono ponad 3000 gatunków motyli dziennych i nocnych. Jest też kolekcja okazów występujących w Polsce .Z licznych plansz umieszczonych wewnątrz Muzeum Motyli można wyczytać na przykład to, że motyle to… żule. Potrafią się upić sfermentowanymi owocowymi sokami do tego stopnia, że nie potrafią polecieć przez kilka dni. Wewnątrz muzeum znajduje mnóstwo okazów motyli, które mają połyskujące skrzydełka, nietuzinkowe kolory i niespotykany wygląd skrzydeł. Po drodze do Ustki zajrzeliśmy do Muzeum Figur Woskowych Kto by nie chciał strzelić sobie fotki z Rambo albo z Jackiem Sparrowem? Ciekawą atrakcję jest Dom Whisky. Jak sama nazwa wskazuje, w budynku „mieszka” wiele odmian tegoż bursztynowego trunku. Ustka to nadmorskie miasteczko z piękną plażą oraz różnymi atrakcjami .W samym centrum Starówki znajduje się niezwykłe miejsce - Muzeum Piekarnictwa i Cukiernictwa, Muzeum Chleba.Muzeum jest prywatne, mieści się na poddaszu piekarni należącej do Eugeniusza i Adama Brzóski. Zbiory liczą już ponad dwa tysiące ciekawych eksponatów, które przedstawiają historię i rozwój piekarnictwa oraz cukiernictwa. Zobaczyć tu można: stare dokumenty, zdjęcia, kartki pocztowe, młynki, łopatki do ciast, talerze, urządzenia i naczynia produkcyjne m.in. gofrownice, formy do ciast, mieszadła, krajalnice oraz piece. Najstarsze eksponaty pochodzą z XVII wieku, a jest tam między innymi stół do wyrabiania ciasta piernikowego. Ciekawym eksponatem jest również przedwojenny automat do sprzedaży cukierków, czy lodówka, która działała bez użycia prądu.

Jedną z największych atrakcji turystycznych Ustki jest niewątpliwie port morski. Położony nad morzem, przy ujściu rzeki Słupia. Do portu przypływają statki pasażerskie, jachty, statki rybackie a także okręty wojenne, które należą do położonego obok Ustki Lędowa z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Wielkość statków wchodzących do portu Ustka nie może przekraczać 60 m długości całkowitej oraz 12,0 m szerokości. Historia portu sięga początku XIV wieku, kiedy to powstały pierwsze falochrony. Formalnie port morski w Ustce ustanowiony został w roku 1961 przez Ministra Żeglugi. Wypłynęliśmy fregatą w 40 minutową podróż po Bałtyku, było super. Podróż zakończyliśmy w Szczecinku ale brakło czasu na ciekawe tematy, zobaczyliśmy tylko kościół z infrastrukturą z Kamienia wokół całego obiektu.