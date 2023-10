MotocykliścI z grupy Sieradzanie w Żninie, Kruszwicy oraz Inowrocławiu ZDJĘCIA

- Żnin jest stolicą sportów motorowodnych, ale tu także narodziła się polska, kolorowa prasa kobieca - zaczyna swoją opowieść Jacek "Blacha" Mikołajczyk, sternik Sieradzan. - Z tym regionem związany był także Edmund Kapłoński, jeden z najlepszych artystów tworzących w technice intarsji. Odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Pałuckiej. W murach muzeum zapoznaliśmy się nie tylko z historią żnińskiego drukarstwa i powstaniem poczytnego pisma,, Moja Przyjaciółka ', ale na własne oczy przyjrzeliśmy się dawnym maszynom drukarskim. W kolejnym pomieszczeniu prezentowane są tradycyjne stroje, drewniana i gliniana rzeźba oraz malarstwo. Zrekonstruowano ponadto wnętrze chaty pałuckiej wyposażonej w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. Z tematu folkloru schodzimy na… sporty motorowodne. Dzięki położeniu geograficznemu – w Żninie znajdują się bowiem dwa jeziora: Żnińskie Duże i Żnińskie Małe rozgrywane są tu imprezy rangi europejskiej i światowej. Na żnińskim akwenie ścigali się między innymi Waldemar Marszałek i Tadeusz Haręza. W mieście jest więc Muzeum Sportów Motorowodnych. Zgromadzono tu między innymi silniki, a najstarsze powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, śruby napędowe, medale, fotografie, afisze i programy z imprez motorowodnych rozgrywanych w Żninie oraz na wodach całego świata. Następnym etapem był Inowrocław, a po drodze zajrzeliśmy do Kalwarii Pakowskiej, jednej z najstarszych w Polsce, bowiem jej początki to okres XVII wieku. Inowrocław to z kolei miasto uzdrowiskowe z pięknym parkiem i tężniami. Początki uzdrowiska to rok 1875. Kolejny dzień naszej wycieczki to Kruszwica i Mysia Wieża oraz przejażdżka małym statkiem po Jeziorze Gopło.