Pomagamy Pawłowi Nowakowskiemu. W niedzielę akcja w Sieradzu. Zebrano ponad 4 tys. ZDJĘCIA

Kiermasz zorganizowano pod kierunkiem Rady Rodziców Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, Dagmary Sobczak-Janczewskiej, Karoliny Kolasa, Marka Janczewskiego, Natalii Głowackiej oraz Julii Kamoli-Makówka

- Dzięki tym osobom udało się wszystko zorganizować - mówi Adam Nowakowski, brat Pawła. - Nie można pominąć pań, które upiekły pyszne ciasta oraz dwóch uczennic Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, które podczas kiermaszu zabawiały dzieci w super strojach od Kappy Kids. Udało się zebrać 4710 zł. Serdecznie dziękujemy za to co dla nas robicie.Paweł Nowakowski przebywa w krakowskim Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum i tam nasz dzielny wojownik walczy o powrót do normalności, gdzie robi małe postępy. Wygląda jakby nas poznawał, rozumiał lecz nie potrafi jeszcze tego przekazać poprzez gesty. Bardzo dobrze wodzi wzrokiem. Trudno jest określić kiedy wróci jego świadomość w 100 procentach. Na razie jego domem jest sala rehabilitacyjna.