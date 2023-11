Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu zainaugurowała dwuletnią kadencję ZDJĘCIA

Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu została utworzona 5 czerwca 1997 roku. Pięć lat później został opracowany jej statut, który dokładnie określa cele, zadania i zasady funkcjonowania MRM. Statut poddany został modyfikacjom w kolejnych latach, przystosowując go m.in. do zmian w systemie edukacji.

Głównym celem utworzenia Rady było bezpośrednie zaangażowanie młodzieży w sprawy miasta oraz kształtowanie u niej postaw obywatelskich. MRM pełni rolę organu doradczego Rady Miejskiej w Sieradzu. Głównym zadaniem MRM jest inicjowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć i projektów młodzieżowych.

- Otrzymaliście zaufanie swoich rówieśników, którzy powierzyli Wam sprawowanie funkcji młodzieżowych radnych mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.. Wiem, że będziecie ich godnie reprezentować. Praca w Młodzieżowej Radzie Miejskiej da wam fajną szkolę życia z możliwością kreowania przyszłości. Czekam wraz z Panią przewodniczącą Rady Miejskiej [red. Magdaleną Słupińską] na Wasze pomysły. Jesteśmy bardzo ciekawi, co macie nam do powiedzenia i jakie macie pomysły na to, jak nasze miasto ma wyglądać, funkcjonować.