Młodzież z Męki, Charłupi Małej i Bazyliki Mniejszej na Spotkaniu Młodych Lednica 2024 FOTO

W dzisiejszym spotkaniu weźmie udział między innymi kardynał Grzegorz Ryś, który po godz. 22 będzie modlił się razem z uczestnikami. O północy rozpocznie się tradycyjne przejście pielgrzymów przez lednicką Bramę Rybę.

– Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa - mówi ojciec Tomasz Nowak, duszpasterz 28. Ogólnopolskiego Spotkania Młodych. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców.