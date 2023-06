Mieszkańcy "osiedla pisarzy" w Sieradzu nie chcą przebudowy ulicy Orzeszkowej ZDJĘCIA

W poniedziałkowe popołudnie spotkali się na osiedlu z przedstawicielem magistratu Tomaszem Bekalarkiem, naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Komunalnej. Zdaniem mieszkańców "osiedla pisarzy" przebudowa nie jest konieczna, bo zakłóci panujący tu dotychczas spokój, zniszczona zostanie zieleń, bo pojawią się parkingi. Nie będzie także bezpiecznie jak dotychczas.

- Dzisiejsze spotkanie odbyło się z inicjatywy magistratu - mówi Tomasz Bekalarek. - Jego celem był oczywiście temat przebudowy ulicy Orzeszkowej do ulicy Konopnickiej. To z kolei sprawiłoby otwarcie przejazdu, z wykorzystaniem ulicy Kowalskiego, do ulicy Broniewskiego. Mieszkańcy w zdecydowanej większości przeciwni tej inwestycji, przedstawili swojej racje. Ich zdaniem wszystko powinno pozostać tak jak obecnie. Zmiany nie są tutaj konieczne. Teraz mają przedstawić swoje racje w magistracie. Urząd zapozna się z nimi i podejmie właściwą decyzję w jak najszybszym czasie, wsłuchując się w głos zainteresowanych. Jesteśmy przecież otwarci na wszelkie sugestie sieradzan.