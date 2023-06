Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ale siadł za kierownicę po wpływem alkoholu

- W minioną sobotę około godziny 21 na ulicy Jana Pawła policjanci grupy dochodzeniowej zauważyli fiata, którego kierujący poruszał się bardzo wolno - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu - Funkcjonariusze podejrzewając, że kierowca może być pod wpływem alkoholu pojechali za nim. Zatrzymali go na ulicy Jagiellońskiej. Okazało się, że samochodem kierował 24-letni mieszkaniec Sieradza. Badanie stanu trzeźwości kierowcy dało pozytywny wynik, miał on w organizmie prawie promil alkoholu. Ponadto okazało się, że 24-latek ma orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Policjanci zabezpieczyli również pojazd.