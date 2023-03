Luksusowy dom z bajecznym ogrodem, położony nad jeziorem przy pięknej plaży na sprzedaż w Jeziorsku ZDJĘCIA

Luksusowy dom z bajecznym ogrodem, położony nad jeziorem przy pięknej plaży na sprzedaż w Jeziorsku

Ceny na rynku nieruchomości szaleją, ale jeśli ktoś szuka domu gotowego do zamieszkania i to w dobrej lokalizacji musi liczyć się z kosztami. Takie domy i wille są dostępne na otodom.pl. Wśród nich są także bardzo luksusowe wille. Znajdziecie w nich bogate wnętrza i przepięknie zagospodarowane tarasy i ogrody, a także cudowne salony, łazienki, sypialnie oraz przestronne pokoje wyposażone w najnowocześniejsze meble i sprzęt. Wśród najnowszych ofert znaleźliśmy prawdziwą perełkę. To dom położony nad jeziorem i piękną plażą w Jeziorsku.

Dom w Jeziorsku ma bajeczny ogród. Został zaprojektowany tak, żeby cieszył kolorami od wiosny, aż do jesieni. Odległość od jeziora to zaledwie 250 metrów, a w pobliżu znajdują się lokalne plaże, dzięki czemu codziennie możemy się tu czuć jak na wakacjach. Cena domu to 1,5 mln zł. Jego powierzchnia to 165 metrów kwadratowych. Liczy 5 pokoi i jest położony na działce o powierzchni 2000 metrów kwadratowych.