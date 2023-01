Las Vegas w Sieradzu odwiedziło 40 tysięcy ludzi. Koniec w niedzielę.Kolejne za rok FOTO Dariusz Piekarczyk

To już jest koniec. Sieradzkie Las Vegas na ulicy Wiejskiej w Sieradzu będzie czynne jedynie do godziny 20 w najbliższą niedzielę (8 stycznia). Przypomnijmy, że podwórko państwa Kulawiaków udekorowane jest ponad 100 tysiącami lampek. To jedna z największych w kraju iluminacji bożonarodzeniowych, którą obejrzało dotychczas ponad 40 tysięcy osób.