Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej u ojców bernardynów w Warcie FOTO

Proboszczem parafii jest ojciec Sławomir Zaporowski, będący jednocześnie od roku 2014 gwardianem klasztornej wspólnoty. Parafia liczy około 1900 wiernych. Jej początki sięgają roku 1985, kiedy to została wyodrębniona z części parafii św. Mikołaja.

Ojcowie Bernardyni przybyli do Warty w połowie XV wieku. Klasztor i kościół powstały pod koniec tegoż wieku. To jeden z najstarszych konwentów bernardyńskich w Polsce. Na początku XVI wieku powstały gotyckie freski pędzla Franciszka z Sieradza. W latach W latach 1610-1612 powiększono kościół dobudowując kaplicę św. Anny. Decydujące piętno na budowli wywarł jednak wiek XVII, kiedy to powstały ołtarze, organy, stalle, konfesjonały oraz druga wieża. W takiej postaci świątynia przerwała praktycznie do dziś.

Warto dodać, że prze wieki istniało tu sanktuarium maryjne, a przedmiotem kultu był tryptykowy obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, pędzla Franciszka z Sieradza. Z czasem kult ten osłabł. Niegasnącym natomiast zainteresowaniem cieszył się i cieszy do dziś kult Sługi Bożego, Rafała z Proszowic, zwanego w okolicy błogosławionym. Rafał, wielokrotny prowincjał, który zmarł w Warcie w 1534 roku i tam też jest pochowany. Jego sarkofag znajduje się wewnątrz świątyni.

W 1898 roku nastąpiła kasata zakonu. Z kolei w roku 1929 Ojcowie Bernardyni wrócili do Warty. Ponownie wypędzeni przez Niemców w czasie okupacji wrócili w roku 1945 i są do dziś.