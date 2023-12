Jest kalendarz sióstr urszulanek na 2024 roku. Tylko 100 sztuk, kto pierwszy, ten lepszy FOTO

Kalendarz zdobi piękne zdjęcie wykonane przez Łukasza Piotrowskiego z portalu Sieradz-Praga. To pasjonat historii miasta i regionu. Wydawcą jest natomiast firma Prof-Art Ryszarda Sierocińskiego. Całość wykonana jest perfekcyjnie z dbałością o szczegóły. Zaznaczone są wszystkie święta kościelne. Kalendarz będzie bez wątpienia ozdobą niejednego pomieszczenia. Warte podkreślania jest też i to, iż wydawnictwo związane jest z naszym pięknym Sieradzem. Myślę, że nie trzeba zachęcać do jego nabycia. Jest to jednocześnie cegiełka na renowację zabytkowego podominikańskiego zespołu klasztornego.

Dodajmy, że na furcie można się także zaopatrzyć się w opłatki.