"Jedynka" na liście PiS Joanna Lichocka w Sieradzu ZDJĘCIA

- Dziś rozdajemy w Sieradzu ulotki, ale wcześniej byliśmy w Zduńskiej Woli - mówi parlamentarzystka. - Jest ze mną radny z powiatu łaskiego Mateusz Barwaśny, który startuje z miejsca 22 na naszej liście numer cztery. PiS ma 10 milionów takich ulotek. Chcemy przekazać Polakom nasz program oraz to co jest dziś do rozwiązania. Mamy program na trzecią kadencję, który przedstawimy 1 października na naszej konwencji. Takie spotkania jak dziś, to także okazja do spotkania z ludźmi, porozmawiania o ich problemach. Dodam, że w okręgu sieradzkim PiS wygrało.