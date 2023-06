Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Sieradz ZDJĘCIA

Wcześniej 14 rajców udzieliło włodarzowi gminy wotum zaufania.

- Przyszło nam pracować w ciężkich popandemicznych czasach - mówi Jarosław Kaźmierczak. - Na dodatek cały czas odczuwamy skutki wojny za naszą wschodnią granicą. Staramy się jednak jak najrozsądniej wydawać pieniądze, także i te pozyskiwane z zewnątrz, a muszę powiedzieć że coraz częściej pozyskujemy dofinansowanie do naszych inwestycji. Decyzja radnych, dodajmy jednogłośna, jedynie napędza do dalszej pracy, a przed nami jeszcze wiele wyzwań, planów, zamierzeń, a wszystko po to, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej.