Jarosław Janiak wystartuje w wyborach. Chce być dalej wójtem gminy Burzenin

Do osób, które posiadają bogate , bo 14-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostką samorządową należy Jarosław Janiak – wójt Gminy Burzenin. W tym roku – po raz kolejny będzie ubiegać się o tę funkcję. Jak sam twierdzi – to, za co jest wdzięczny, to bliskość i możliwość pracy dla wspaniałych, życzliwych mieszkańców, kierowanie dobrym, kreatywnym zespołem współpracowników oraz możliwość przeobrażania gminy w przyjazne, wyjątkowe miejsce, z sukcesywnie rozwijaną infrastrukturą i siecią drogową oraz własną, rozpoznawalną marką.

W ostatnich dwóch latach budżet inwestycyjny gminy wyniósł ok. 50 milionów złotych, a wśród zakończonych, bądź realizowanych zadań to między innymi wiele dróg, przebudowa centrum Burzenina z jego rynkiem, rozbudowa szkół, nowa infrastruktura sportowa, liczne remonty świetlic, czy termomodernizacje obiektów gminnych.