Historia sieradzkiego pielgrzymowania na Jasną Górę. Spotkanie w Muzeum Okręgowym FOTO

Podczas spotkania prelegent mówił ciekawie o historii jasnogórskiego obrazu, ale zgłębił także dzieje sieradzkiego pielgrzymowania do Czarnej Madonny. Przedstawił ponadto wspomnienia pątników, archiwalne fotografie. Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób, w tym weterana wędrówek na Jasną Górę Andrzeja Krawczyka.

Sieradzka pielgrzymka jest wyjątkowa pod wieloma względami. Głównie dlatego, że pielgrzymuje się tutaj z pokolenia na pokolenie. Chodzili pradziadowie, dziadowie, ojcowe, a teraz chodzą dzieci. Przez wiele lat z pielgrzymką jeździły także wozy pod plandekami. Jest także jedną z najstarszych w naszym kraju - w tym roku nasi pątnicy szli po raz 413, ale jak dowodził Michał Klimas, do oficjalnej numeracji należy podchodzić ostrożnie, a to dlatego, że niektóre lata nie były zapisywane przez ojców paulinów.

Powstaje książka poświęcona pielgrzymce. Osoby posiadające jakiekolwiek materiały związane z tym tematem proszone są o kontakt: [email protected] lub 502 499 414.