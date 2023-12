Gigantyczna ruchoma szopka bożonarodzeniowa powstaje u bernardynów z Warty ZDJĘCIA

- Co roku staramy się, żeby nie było tak samo - mówi Paweł Stępień, od wielu lat kierujący budową szopki. - Najgorsze i najbardziej pracochłonne jest zbudowanie rusztowania oraz zawieszenie panoramy z niebem. Tu już musi razem pracować sześć osób. Jest zresztą stała ekipa zaangażowana w budowę szopki. Tu nikomu nie trzeba nic mówić, wskazywać. Każdy wie co ma robić. Na dodatek jest przyjemnie, wesoło. Atmosfera jest niesamowita. To wszystko fantastycznie nas integruje. Już w sierpniu, wrześniu, dzwonią do mnie z zapytaniem, czy będą w składzie, a ruszamy w trzecią niedzielę listopada. Jeśli chodzi o wygląd szopki, to jest dużo wiatraków. To dlatego, że niegdyś było ich dużo w Warcie. To niejako symbol naszego miasta i okolicy. Jest też kościół bernardyński. Zrobił to dla nas pan z podkrakowskiej Alwerni. Jest też świątynie licheńska zrobiona przez osadzonych w sieradzkim Zakładzie Karnym, ale też warcki klasztor sióstr bernardynek. Nie mogło zabraknąć budynku Urzędu Miasta. Dodam, że co roku staramy się dokładać. Nowością jest między innymi figurka pasterki, która przywędrowała do nas z Włoch, a zakupiła ją warcianka mieszkająca w Kanadzie.