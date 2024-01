Druhowie z OSP Sieradz podsumowali 2023 rok. Brali udział w 58 akcjach ZDJĘCIA

Zastępy z OSP Sieradz były dysponowane do likwidacji 27 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń oraz osmiu zdarzeń, które okazały się alarmami fałszywymi. OSP Sieradz sześciokrotnie była natomiast dysponowana do zabezpieczenia rejonu chronionego JRG Sieradz, gdy koledzy z PSP byli z kolei zaangażowani w działania poza terenem miasta Sieradza.

- W takich sytuacjach to właśnie ochotnicy stają się "pierwszym rzutem" na terenie miasta - mówi Paweł Olejnik z OSDP. - Jednostka brała również udział w ćwiczeniach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Orlen 2023", gdzie była okazja okazję sprawdzić działanie najnowszego nabytku, czyli ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault K440. Jest to jeden z największych samochodów gaśniczych na terenie województwa łódzkiego. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 10.000 litrów i wydajność autopompy 6.000 l/min. Koszt auta to prawie 1 300 000 zł.