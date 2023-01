Diamentowe oraz Złote Gody 11 par z gminy Błaszki ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Złote Gody to rocznica wyjątkowa, a także doskonała okazja do świętowania. We wtorek (10 stycznia) 11 par z terenu gminy Błaszki świętowało 50- lecia pożycia małżeńskiego, a jedna para 60-lecie, czyli Diamentowe Gody.