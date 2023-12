Ciepły posiłek na sieradzkim Rynku w święto Trzech Króli ZDJĘCIA

- Na potrzebujących, nie tylko bezdomnych i samotnych czekać będzie grochówka i bigos przygotowany przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia - mówi jeden z organizatorów Konrad Wilczyński. - Zapraszamy także na pyszne ciasto, ciepłą herbatę i kawę. Dzięki sponsorom wolontariusze ze Szlachetnej Paczki będą rozdawać kanapki na wynos. Jeśli ktoś chce się włączyć do naszej akcji zapraszamy. Zachęcamy również aby na Rynek przyszli sieradzanie. To przecież doskonała okazja do integracji, poznania się.