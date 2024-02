Burmistrz Błaszek Piotr Świderski będzie ubiegał się o reelekcję!

- Należy przede wszystkim słuchać ludzi i starać się realizować ich potrzeby - mówi Piotr Świderski. - W ostatnich latach przywróciliśmy w naszej gminie normalność. To potem przekłada się na poparcie ze strony mieszkańców i wręcz zachęcanie mnie do kolejnego kandydowania na fotel burmistrza. Podczas spotkań formalnych i nieformalnych często dopingowano mnie i zachęcano, żebym ubiegał się o reelekcję. Dlatego tak też postępuje, bo dla mnie, co zawsze podkreślam, to powód do dumy, że mogę piastować tak odpowiedzialne stanowisko i służyć mieszkańcom gminy Błaszki. Jest to bowiem służba. Jeżeli mi zaufają będą kontynuował rozpoczęte zadania i realizował te zaplanowane w niedalekiej, ale i bliższej przyszłości. Wszystkie one mają na celu poprawę życia w naszym regionie. To mój główny cel, dlatego też zdecydowałem się kandydować.