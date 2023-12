Budżet Sieradza na 2024 rok przyjęty! 13 radnych było za, 5 przeciw ZDJĘCIA

Budżet przewiduje miejskie finanse na poziomie 252 mln zł, przy rekordowej kwocie na inwestycje aż 56 mln zł.

W planach budżetu zapisano też dochody wynoszące ponad 239 mln zł.

- To bardzo trudny budżet - mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Cieszy to, co mamy zapisane po stronie wydatków majątkowych. Pocieszającym jest też i to, że nie zmieniają się lokalne podatki oraz opłaty za odbiór śmieci. Do tego PEC zdołał obniżyć o półtora procent opłaty za ciepło systemowe. Po stronie trudniejszej do realizacji w budżecie są natomiast podwyżki wynagrodzeń minimalnych od stycznia przyszłego roku.