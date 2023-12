Budżet gminy Błaszki na rok 2024 uchwalony! ZDJĘCIA

Po stronie dochodów na 2024 r. zapisano kwotę – 91 582 914,61 zł, natomiast po stronie wydatków 103 432 669,32 zł.

Na inwestycje gmina Błaszki zamierza przeznaczyć kwotę 33 061 766,28 zł, co stanowi 30% całego budżetu gminy.

Jest to najwyższa jak dotąd kwota zaplanowana na zadania inwestycyjne.

Budżet zakłada również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 1 525 350,49 zł.

Na oświatę i wychowanie w 2024 r. zaplanowana kwota to 34 008 561,62 zł, z tego subwencja oświatowa, jaką samorząd otrzyma w 2024 r. to kwota 17 501 225,00 zł. Pozostałą część, tj. ponad 17 mln zł samorząd pokryje z środków własnych.

Najważniejszy dla Gminy Błaszki dokument został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Jest to budżet prospołeczny, nastawiony na potrzeby mieszkańców. Zakres zadań i kwota przeznaczona na wydatki jest rekordowa, co świadczy o tym, że zadań jest dużo.

Jak podkreśla Burmistrz Piotr Świderski – jest to budżet optymistyczny i realny do wykonania.

Źródło: UM Błaszki