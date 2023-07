Błękitna Wstęga Zalewu Jeziorsko po raz 27.To będą także zmagania Pucharu Polski

Bazą regat będzie port w Ostrowie Warckim. Do rywalizacji stanąć ma co najmniej 60 jachtów.

- Zapowiadają się rekordowe regaty - mówi Tadeusz Krajewski z Klubu Turystyki Wodnej Warta z Warty, głównego organizatora wydarzenia. - Oprócz niedzielnej Błękitnej Wstęgi rozegrane zostaną także zawody w ramach Pucharu Polski. Będą to zmagania w klasie Omega. Przyjazd do Ostrowa Warckiego awizowały jachty z naszego regionu, między innymi z Sieradza, Łasku, oczywiście Warty, a wystawiamy trzy załogi oraz miejscowości spoza województwa łódzkiego. Sytuacja jest zresztą dynamiczna, bo zgłoszenia cały czas spływają. Może być naprawdę pięknie. Dodamy, że wyścigi pucharowe rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę, a ich początek zaplanowano na godzinę 10. Jeśli zaś chodzi o Błękitną Wstęgę, rozegrana zostanie tradycyjnie już w niedzielę. Start zaplanowaliśmy na godzinę 11, a jachty popłyną do tamy i wrócą do Ostrowa Warckiego. Będą miały do pokonania około 18 kilometrów.