Halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej po raz pierwszy w historii w Warcie - 13 stycznia

13 stycznia zawody, organizowane przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, rozegrane zostaną w nowej hali sportowej w Warcie. Po raz pierwszy turniej odbędzie się poza Sieradzem. Do rywalizacji stanąć ma osiem najlepszych drużyn okręgu sieradzkiego.

Trofeum nie obroni Pogoń Zduńska Wola, która nie zakwalifikowała się do turnieju.

- Zawody mają swoją rangę - mówi Adam Kaźmierczak , prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Robimy wszystko aby miały jak najlepszą oprawę. Rozgrywane są po raz 30, więc czemu nie docenić tego co zrobiono w Warcie, tamtejsza hala nie dość, że jest funkcjonalna, to jeszcze piękna.

- To dla nas wielkie wyróżnienie i dołożymy wszelkich starań, żeby turniej długo pamiętano z dobrej strony - dopowiada burmistrz Warty Krystian Krogulecki, burmistrz Warty. - Zawarliśmy już porozumienie z prezesem ŁZPN. Cóż, pozostaje mi zaprosić do Warty 13 stycznia wszystkich kibiców piłki nożnej nie tylko z okręgu sieradzkiego. Będzie to dla nas historyczne wydarzenie.