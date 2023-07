Akcja bezpłatnego czipowania zwierząt odbyła się w Sieradzu. Chętnych do oznakowania swojego psa czy kota nie brakowało ZDJĘCIA

- Wspólnie z Safe Animal i Gabinetem Magvet w Sieradzu zaczipowaliśmy 74 zwierzęta. Już od samego początku akcji przy Bohaterów Września czekała na nas kolejka osób z psami i kotami, które postanowiły zadbać o bezpieczeństwo swoich pupili, co bardzo nas cieszy, bo jest to dla nas sygnał, że Sieradz potrzebował takiej akcji – podkreśla z satysfakcją Patrycja Bednarek z Fundacji Schroniska Funny Pets w Czartkach.

Była to także okazja, by zadbać o edukację na temat czipowania. - Każdy zainteresowany otrzymał odpowiedź na zadane pytanie, ludzie chcieli mieć pewność, że czipowanie jest bezpieczne, jak dopełnić procedury rejestracji i w 100 procentach spełnić swój obowiązek odpowiedzialnego opiekuna - mówi Aneta Urbaniak z Gabinetu Magvet w Sieradzu. - Pamiętajcie, że zarejestrowany czip pozwala zidentyfikować dane Wasze i pupila, kiedy na przykład ucieknie podczas spaceru, lub wymknie się przez otwarta furtkę. Kiedy zostanie zabezpieczony przez Straż Miejską, schronisko czy kogokolwiek, wtedy w kilka sekund dzięki czytnikowi można ustalić jego numer i sprawdzić go bezpłatnie w Bazie Safe Animal. Twój pupil szybko i bez problemu wróci do domu.

- Cieszymy się, że tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i skorzystało z tej propozycji, dzięki temu wiemy, że kolejnych ponad 70 zwierzaków będzie bezpiecznych - podkreśla Marta Szturma z Fundacji Schroniska Funny Pets w Czartkach.