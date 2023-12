A może tak na Wigilię jesiotra zamiast karpia? Amur u pani Dominiki także jest ZDJĘCIA

- W tym roku rybka jest u nas naprawdę ładna taka od kilograma pięćdziesiąt, do dwóch - mówi Dominika Pawlicka. - Mamy także amura, jesiotra. Są także klienci na te właśnie ryby. Czemu nie, zachęcam choćby spróbować jesiotra, bardzo smaczny, zaręczam. Jak to cenowo wygląda? Wszystkie tak od 25 do 26 złotych. Na razie ryba jest dostępna, wprost z naszego stawu stawu.