48 mieszkań czeka na ulicy Sikorskiego w Sieradzu. Można składać wnioski ZDJĘCIA

- To oferta w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej skierowana głównie do mieszkańców naszego miasta, głównie rodzin wielodzietnych, ale także osób niepełnosprawnych - mówi Paweł Osiewała. - Radni podjęli decyzję aby przekazać osiem milionów złotych na budowę bloku przy ulicy Sikorskiego. 28 grudnia podpisałem natomiast zarządzenie dotyczące naboru wniosków osób, którzy chcieliby tu zamieszkać. Będzie tu 48 mieszkań od 30 do około 80 metrów.To mieszkania, Zainteresowani będą musieli też uczestniczyć w kosztach od 100 do około 180 tysięcy. To szacowany koszt około 30 procent wartości mieszkania. Można stać się właścicielem użytkowanego lokalu po 15 latach użytkowania.