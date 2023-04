25 tysięcy motocyklistów z Polski i Węgier na Jasnej Górze, wśród nich "Sieradzanie" ZDJĘCIA

Motocyklowy zlot na Jasnej Górze to najważniejsze i jedno z największych takich spotkań w Polsce, a nawet w Europie. Najważniejszym punktem motocyklowej pielgrzymki była parada motocyklowa częstochowskimi alejami oraz msza św. na jasnogórskich błoniach. Tradycyjnie na zlot przyjeżdża też duża grupa pielgrzymów z Węgier prowadzona przez paulinów. Pielgrzymka stanowi też wsparcie dla Polaków żyjących na Kresach i tych, którzy potrzebują krwi czyli najcenniejszego daru.

Organizatorem corocznego spotkania jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, którego założycielem był nieżyjący już Wiktor Węgrzyn. On też zainicjował zloty na Jasną Górę. - Celem stowarzyszenia od 2001 r. jest organizowanie rajdów do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich i pomoc Polakom na Wschodzie - tłumaczą częstochowscy paulini.

- To był 20 Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Ułana Zdzisława Peszkowskiego - mówi Jacek Mikołajczyk, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów "Sieradzanie" i jednocześnie Sieradzkiego Klubu Morsa. - Pojechaliśmy do Częstochowy 25 motocyklami. Niektórzy byli na zlocie po raz 15. Dodam, że w naszej grupie jest około 30 osób z Sieradza i powiatu sieradzkiego.