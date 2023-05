Znamy wszystkie finalistki Miss Polski 2023. Jest w tym gronie Milena Terka z Sieradza FOTO

Kreator mówcy – Robert Jarek Każda miss ma wiele okazji do wystąpień publicznych. Przed finalistkami wystąpienia na scenie, nagrania videoprezentacji, wywiady, dlatego do współpracy organizatorzy zaprosiliśmy eksperta – Roberta Jarka, który od lat pracuje jako prezenter telewizyjny, konferansjer, trener medialny, trener wystąpień publicznych, aktor oraz mówca. Robert Jarek prowadzi konferencje, gale w Polsce i za granicą, eventy, programy telewizyjne, koncerty oraz szkolenia. Został wyróżniony przez miesięcznik Press w rankingu najlepszych konferansjerów w Polsce. Podczas intensywnego szkolenia finalistki przeszły interaktywną część teoretyczną z sesją Q&A oraz praktyczną w postaci warsztatu różnorodnych wystąpień.

Szkolenie ze sztuki samoobrony

Było także szkolenie z samoobrony, które prowadził Jarosław Rogowski - założyciel i szef wyszkolenia Global Krav Maga Academy. To trener instruktorów z 25 – letnim doświadczeniem w sportach i systemach walki. Jest założycielem centrum treningu firmowego i personalnego The Place w Łodzi. Specjalistą walki nożem. Reprezentantem i szefem szkolenia izraelskiego systemu walki bronią ACT – Armed Combat and Tactics w Polsce. Jednym z pierwszych Polaków, którzy mięli zaszczyt trenować w słynnym klasztorze Shaolin. To także pasjonat walki, globetrotter. Jego pasją są podróże i zdobywanie nowych umiejętności. W ciągu ostatnich lat miał okazję podróżować i szkolić m.in. w takich krajach jak: Chiny, Tajlandia, Kazachstan, Filipiny oraz większości krajów europejskich. Trzeba przyznać, że szkolenie zrobiło na wszystkich finalistkach zrobiło ogromne wrażenie. Nie ograniczyło się ono tylko do wykładu. Dziewczyny miały okazję przećwiczyć stabilną pozycję, prawidłowe ustawienie dłoni, kontrolę dystansu i pracę głosem. Przećwiczyły negocjacje kryzysowe z wykorzystaniem wszystkich tych elementów. Emocje sięgały zenitu!