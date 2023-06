Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jakie? SPRAWDŹ

Jakie najważniejsze zmiany na liniach obsługiwanych przez ŁKA w szczegółach?

Linia Łódź Fabryczna/Łódź Widzew – Sieradz – Poznań

W okresie od 11 czerwca do 31 lipca będą prowadzone prace remontowe mostu pomiędzy Zduńską Wolą a Sieradzem, w wyniku czego część pociągów zostanie zastąpiona komunikacją autobusową. Dodatkowo, w okresie od 11 czerwca do 2 września zaplanowano budowę przystanku Pabianice Północne. W związku z powyższym, na tych dwóch odcinkach ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze, co spowoduje zmiany godzin odjazdów i wydłużenie czasu przejazdu.