Zderzenie pojazdów na 3-8 w okolicach Sieradza. 37-letnia kobieta w szpitalu ZDJĘCIA

- Na drodze ekspresowej S 8 na wysokości miejscowości Monice koło Sieradza doszło do zdarzenia drogowego - mówi mł. asp. Mariola Sucherska z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-letnia mieszkanka powiatu oleśnickiego kierująca Fiatem Ducato uderzyła w tym samochodu ciężarowego MAN, którym z kolei kierował 30-latek z powiatu kaliskiego. Kobieta odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Kierujący byli trzeźwi i posiadali odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.