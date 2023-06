Zderzenie aut w Bartochowie.W Kościerzynie też wypadek. Trzy osoby w szpitalu ZDJĘCIA

- W miejscowości Bartochów 66-letni mieszkaniec naszego powiatu wyjeżdżając na drogę krajową samochodem marku hyundai i skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu od Warty renaultowi scenic , którym kierował 41-latek, także z powiatu sieradzkiego - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Doszło do zderzenia aut, a do sieradzkiego szpitala trafiła z obrażeniami pasażerka scenica. Obaj kierujący byli trzeźwi. To nie wszystko, 59-latka sieradzanka prowadząca w Kościerzynie samochód marki suzuki nie ustąpiła pierwszeństwa citroenowi, którym jechał 74-latek. Doszło do zderzenia pojazdów. Obydwoje kierujący trafili do szpitala, byli trzeźwi.