Zajęcia z dietetyk w "Żeromskim" w ramach projektu Mental Sport ZDJĘCIA

- Osoby biorące udział w wykładzie miały okazję przekonać się, że zdrowy tryb życia to nie tylko dieta, to styl życia - mówi Julia Kulawiecka, jednak z uczestniczek projektu Mental Sport. - Regularne ćwiczenia, zdrowe nawyki i odpowiednie odżywianie mogą przynieść wiele korzyści, w tym lepsze samopoczucie, poprawę zdrowia i większą energię. Pani dietetyk udowodniła, że nie chodzi tylko o to, co jemy, ale także o ilość i częstotliwość posiłków. Cieszymy się, że mogliście wziąć udział w tym wykładzie i przekonać się jak wiele korzyści my jako ludzie możemy odnieść, jeśli będziemy dbać odpowiednio o siebie i swoje ciało.