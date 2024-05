Rodzinne świętowanie - kilkaset osób na festynie MOPS

- Od wielu już rad nasz ośrodek organizuje piknik rodzinny związany z Międzynarodowym Dniem Rodziny ustanowionym w 1993 roku - mówi Grzegorz Delida, dyrektor MOPS. - Dziś gościmy rodziny związane z nami oraz innymi osobami korzystającymi z różnych form wsparcia oraz tymi, którzy korzystają z naszej pomocy. Są także zaproszeni goście z Ukrainy, bo jest delegacja z tego kraju. To wizyta związana ze strategią rozwiązywania problemów społecznych. Goście z Ukrainy chcą zobaczyć, jak w naszym kraju funkcjonuj samorząd, a wybrali Sieradz i Zduńska Wolę. Mieli już okazję zobaczyć powiat, miasto, ale też zaznajomić się z funkcjonowaniem pomocy społecznej. Chcą to przenieść do siebie.