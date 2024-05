Cmentarz Komunalny w Sieradzu ma być powiększony. Chcą tego radni ZDJĘCIA

- To była zdecydowanie najważniejsza z uchwał, a dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłocku - mówi wójt Jarosław Kaźmierczak. - Wspomniana uchwała ma związek z planowanym powiększeniem Cmentarza Komunalnego. Nekropolia już tego wymaga, a ma być powiększona w kierunku południowo - zachodniej obwodnicy Sieradza. Dodam, że gmina będzie to jeszcze konsultować z magistratem, bowiem nekropolia jest położona na terenie gminy Sieradz, ale należy także do miasta. Podczas dzisiejszych obrad radni podjęli również uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla gminnych budynków użyteczności publicznej. Tutaj z kolei pozyskiwane są środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fotowoltaika ma się pojawić na budynku Urzędu Gminy Sieradz, na gmachu pobliskiej szkoły gminnej oraz szkół w Chojnem i Dąbrowie Wlk. Jest to plan na ten rok. Inne budynki użyteczności publicznej należące do gminy mają zostać wyposażone w fotowoltaikę w kolejnych latach.