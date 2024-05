Egzamin ósmoklasistów w sieradzkiej Szkole Podstawowej nr 1 ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Ponad 20 ósmoklasistów przystąpiło we wtorek do egzaminu z języka polskiego w sieradzkiej Szkole Podstawowej nr 1, której dyrektorem jest Piotr Bakowicz. To uczniowie klasy, której wychowawcą jest Aleksandra Nieborak.