Wystawa zdjęć Kamili Rosińskiej już czynna. Można oglądać "Sielskie inscenizacje" ZDJĘCIA

Jej fotografie wielokrotnie były publikowane, wyróżniane i nagradzane przez magazyny, nie tylko branżowe, z całego świata. Kamila Rosińska ma na koncie wiele wystaw fotograficznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Sieradzka fotografik, której pasją jest sielski świat dzieci, fotografuje go w różny sposób. Baśniowe i klimatyczne prace są często przypomnieniem i utrwaleniem polskich zwyczajów i tradycji. Jak sama twierdzi duży wpływ na to, w jaki sposób pokazuje swoje fotografie, miała i nadal ma wielka inspiracja malarstwem. Gorąco zachęcamy odwiedzenia wystawy, a będzie ona czynna do 10 lutego.

Zdjęcia można oglądać od godziny 9 do 19 (Aleja Pokoju 11, pierwsze piętro).