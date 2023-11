Wystawa prac młodego pasjonata fotografii Dawida Sowijaka w Sieradzu. Wernisaż w czwartek 9 listopada w powiatowej biblioteceZDJĘCIA

Na wernisaż wystawy „Od szuflady po Europę” Dawida Sowijaka Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza w czwartek 9 listopada 2023 r. Początek w siedzibie PBP przy ul. Żwirki i Wigury 4 o godz. 18:00.

Dawid Sowijak jest uczniem Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Sieradzu. Pierwszą wystawę swoich zdjęć miał w PBP w czerwcu 2022 roku. - Swoją poważniejszą przygodę z fotografią zacząłem trzy lata temu, kiedy to zakupiłem swoją lustrzankę – mówił wówczas o początkach swojej artystycznej pasji. - Do swoich zdjęć nie staram się szukać inspiracji tylko tworzyć je prosto z serca. Nie ograniczam się do jednego rodzaju fotografii, a moje ulubione gatunki to fotografia: portretowa, krajobrazowa oraz astrofotografia. Każdy moment obcowania z aparatem pozwala mi oderwać się od natłoku obowiązków i mediów. Fotografia to także część mojego życia.