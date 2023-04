Wyjątkowy Grób Pański w Sanktuarium Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej FOTO, FILM

- Depresja to oraz częściej występująca choroba XXI wieku - mówi Dawida Zawiasa. - Przybiera ona różne formy. Zdarza się często, że osoba, która najwięcej się uśmiecha kryje w sobie najcięższe tajemnice.Ukazałem kobietę zamkniętą w czterech ścianach swojego pokoju, która dodatkowo zmaga się z samotnością. Spogląda za okno, a tam panuje błękit nieba, świeci słońce, kwitną drzewa. Poprzez ten wystrój chciałem zwrócić uwagę na to, aby ludzie nie potępiali ludzi zmagających się z tą chorobą. Ludzie z depresją muszą cały czas mierzyć się z tym, że inni nie uznają ich za chorych. Tak jakby wymyślili sobie chorobę żeby przykryć, że są po prostu smutni i leniwi. A to przecież choroba, która finalnie może prowadzić do śmierci. Zauważamy ostatnio mnóstwo zachorowań nie tylko wśród dorosłych, ale również wśród dzieci i młodzieży. Ktoś kiedyś powiedział: " Mam depresję, leczę się na nią a jednocześnie kocham życie i kocham, to co robię w życiu". Każdy w inny sposób przeżywa swoje problemy z którymi się zmaga czy jest to strata bliskiej osoby, niespełniona miłość, utrata pracy czy wiele innych. Ważne w tym wszystkim aby podać drugiemu człowiekowi pomocną dłoń. Czasami wystarczy tylko przytulenie.