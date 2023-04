Wygrana Warty Sieradz w III lidze, tym razem z "Traktorkami". Zobaczcie kibców ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

To co jeszcze do niedawna wydawało się nierealne jest możliwe! Warta Sieradz wygrała drugi mecz z rzędu w grupie pierwszej III ligi i może uniknąć spadku do ligi IV. W obu tych spotkaniach sieradzanie strzelili osiem goli nie tracąc żadnego!