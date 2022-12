Wspomnienie św. Szczepana. Wierni rzucali owsem w ojca gwardiana z Warty FOTO

Kapłan święci owies, ale wierni ciskają też ziarnem w niego, które potem jest skrupulatnie zbierane i karmi się nim zwierzęta lub jest rzucane w ziemię przy okazji siewu. Ma to potem zapewnić obfite zbiory.

- W naszej parafii mamy wielu rolników - mówi ojciec Sławomir Zaporowski, gwardian klasztoru ojców bernardynów w Warcie. - Oni doskonale wiedzą co to ciężka praca na roi, dlatego szanują to, co urodzi ziemia. Sieją także owies, dlatego ma dla nich znaczenie,żeby był poświęcony.