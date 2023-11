Wreszcie pogoda dla morsów! Śnieżna kapiel w Warcie 65 śmiałków!ZDJĘCIA

- W gronie 65 śmiałków z całego regionu było też dwóch nowicjuszy - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Cieszy, że nas przybywa i rośniemy w siłę. To tylko kwestia czasu, kiedy będzie nas setka. Za tydzień znowu kąpiel w Warcie w samo południe, a w planach miedzy innymi wyjazdy na zloty morsowe do Przykony i Łyszkowic. Może uda się też wyprawa nad Bałtyk. Zbliża się też maraton Bożego Narodzenia. Kąpać będziemy się w każdy dzień świąteczny, ponadto 31 grudnia i 1 stycznia. Tradycyjnie w samo południe. Zapraszamy kibiców na most wiszący. Miło was widzieć jak nas dopingujecie.